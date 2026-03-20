Il leader del movimento ha commentato il referendum sulla riforma Nordio, affermando che l'iniziativa è nelle mani di figure come Delmastro e Bartolozzi. Ha inoltre sottolineato che il voto contrario ha un valore morale. La discussione riguarda il ruolo di alcuni personaggi chiave coinvolti nel processo di modifica delle leggi. La posizione espressa si concentra sulla fiducia nelle persone designate per questa riforma.

“Non possiamo consentire che questa riforma sia affidata a personaggi come Delmastro o la capa di gabinetto Bartolozzi. Siamo passati dai padri costituenti a questi personaggi. È evidente che il No ha un connotato politico. Noi rimaniamo al tecnico ma saliamo al contenuto morale, perché questo è un No che si colora di tanti risvolti. Noi vogliamo rivendicare il fondamento del nostro stato democratico”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte dal palco dell’evento di chiusura della campagna referendaria per il No al Palazzo dei Congressi, a Roma. La teologia al servizio della reazione. Da Berlusconi al referendum, ecco il Potere divinizzato Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Conte: “Riforma Nordio affidata a personaggi come Delmastro e Bartolozzi, il No ha valore morale”

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