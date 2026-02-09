Vertenza Eni-Versalis | pressing del Cobas per salvare i posti di lavoro persi
Alla vigilia della riunione sulla vertenza Eni-Versalis, i Cobas tornano a chiedere un intervento immediato. Il sindacato insiste sulla creazione di un
BRINDISI - Non solo chi è ancora dentro, ma anche chi è già fuori. Alla vigilia della riunione convocata presso il Comitato Sepac della Regione Puglia sulla vertenza Eni-Versalis, il sindacato Cobas rilancia con forza la necessità di istituire un "bacino delle competenze" che non lasci indietro.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Eni Versalis
Crisi del calzaturiero del Rubicone, Cgil Cisl e Uil: "Si paga lo scotto del nanismo. Centinaia di posti di lavoro persi"
Il distretto calzaturiero del Rubicone attraversa da due anni una crisi acuta, con la chiusura di molte aziende e la perdita di centinaia di posti di lavoro.
Eni e Q8 propongono bioraffineria a Versalis: nuovo progetto energetico entro il 2028
Eni e Q8 annunciano un nuovo progetto a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.
Ultime notizie su Eni Versalis
Vertenza Eni-Versalis: pressing del Cobas per salvare i posti di lavoro persiIl sindacato chiede l'istituzione di un bacino delle competenze per tutelare i lavoratori dell'indotto già espulsi dal ciclo produttivo, a partire dalla chiusura dell'impianto P9T di Basell ... brindisireport.it
Brindisi e la vertenza «Eni-Versalis»: chiesto un piano per salvare l’occupazione«La vertenza dei lavoratori dello stabilimento Eni Versalis di Brindisi è da tempo seguita dal M5S,a tutti i livelli. Un impegno, quello per la tutela dei posti di lavoro, per cui continuiamo a chiede ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Vertenza Eni Versalis Brindisi, il M5S incontra i lavoratori facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.