Vertenza Eni-Versalis | pressing del Cobas per salvare i posti di lavoro persi

Da brindisireport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della riunione sulla vertenza Eni-Versalis, i Cobas tornano a chiedere un intervento immediato. Il sindacato insiste sulla creazione di un

BRINDISI - Non solo chi è ancora dentro, ma anche chi è già fuori. Alla vigilia della riunione convocata presso il Comitato Sepac della Regione Puglia sulla vertenza Eni-Versalis, il sindacato Cobas rilancia con forza la necessità di istituire un "bacino delle competenze" che non lasci indietro.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Eni Versalis

Crisi del calzaturiero del Rubicone, Cgil Cisl e Uil: "Si paga lo scotto del nanismo. Centinaia di posti di lavoro persi"

Il distretto calzaturiero del Rubicone attraversa da due anni una crisi acuta, con la chiusura di molte aziende e la perdita di centinaia di posti di lavoro.

Eni e Q8 propongono bioraffineria a Versalis: nuovo progetto energetico entro il 2028

Eni e Q8 annunciano un nuovo progetto a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Eni Versalis

vertenza eni versalis pressingVertenza Eni-Versalis: pressing del Cobas per salvare i posti di lavoro persiIl sindacato chiede l'istituzione di un bacino delle competenze per tutelare i lavoratori dell'indotto già espulsi dal ciclo produttivo, a partire dalla chiusura dell'impianto P9T di Basell ... brindisireport.it

Brindisi e la vertenza «Eni-Versalis»: chiesto un piano per salvare l’occupazione«La vertenza dei lavoratori dello stabilimento Eni Versalis di Brindisi è da tempo seguita dal M5S,a tutti i livelli. Un impegno, quello per la tutela dei posti di lavoro, per cui continuiamo a chiede ... lagazzettadelmezzogiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.