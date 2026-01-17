Vertenza Benetton Scontro sulla tutela dei posti di lavoro | Il Comune sia garante

La vertenza Benetton in corso riguarda la tutela dei posti di lavoro nel contesto della chiusura dello storico negozio di via Emilia Centro, presto sostituito da Terranova. La questione si focalizza sulla necessità di un intervento da parte delle istituzioni, con il Comune chiamato a svolgere un ruolo di garante per garantire una gestione equa e trasparente della transizione.

Conto alla rovescia per la chiusura dello storico negozio Benetton-Sisley in via Emilia Centro. Gli spazi commerciali, come già annunciato, saranno occupati da Terranova. Il tema ora è quello occupazionale, al centro di un incontro, giovedì scorso, tra l’assessore alle attività produttive Paolo Zanca, i sindacati, i manager del gruppo Teddy (titolare del brand Terranova), i rappresentanti di Benetton e la Fondazione Collegio San Carlo, proprietaria delle mura del negozio. Diverse le prese di posizione di Cisl, ottimista riguardo la tutela dei posti di lavoro, e Cgil più critica nei confronti del Comune che "avrebbe dovuto farsi garante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

