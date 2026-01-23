Una coppia è stata arrestata nel centro storico di Cremona per il suo coinvolgimento in un’attività di spaccio gestita tramite WhatsApp. Attraverso l’app, i protagonisti ricevevano gli ordini e organizzavano le consegne nelle vie limitrofe, a poca distanza dal cuore della città. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel centro di Cremona.

Lo spaccio viaggiava via Whatsapp. Attraverso l’app di messaggistica infatti una coppia prendeva gli ordini dai clienti e organizzava le consegne, tutte nelle vie attorno a casa, a due passi dal cuore di Cremona. La coppia, un 29enne tunisino e una 44enne romena è stata bloccata dalla Polizia di Cremona, che ha eseguito due ordinanza di custodia cautelare, una in carcere per l’uomo, mentre la donna dovrà sottostare all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’accusa per entrambi è di spaccio di stupefacenti in concorso. Come scoperto dai poliziotti la base operativa della coppia era la propria abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spacciavano nel centro storico. Scatta l’arresto per una coppia

A Roma scatta il limite a 30 km/h nel centro storicoA partire da domani, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 kmh nella ZTL.

A Roma scatta il limite a 30 km/h nel centro storicoDa domani entra in vigore a Roma il nuovo limite di 30 kmh nel centro storico, all’interno della ZTL.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper

Argomenti discussi: Spacciavano nel centro storico. Scatta l’arresto per una coppia; Tusi a Ladispoli: coppia di pusher fermata con la cocaina rosa; Genova, spacciavano nel centro storico: arrestati due fratelli.

Spacciavano usando Whattsapp per gli "ordini" e le consegne: tunisino in carcere, la compagna rumena con obbligo di firma. Agivano nel centro cittadino - facebook.com facebook