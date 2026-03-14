Sicurezza a rischio | risse e coltellate nel centro storico

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo 2026, alle 07:32, il centro storico si sveglia con notizie di risse e coltellate avvenute nelle vicinanze del Teatro Bonci. Durante la notte precedente, sono stati segnalati diversi episodi violenti che hanno coinvolto più persone, creando preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine. La situazione ha interrotto il quieto ritmo mattutino del quartiere.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 07:32, il silenzio del centro storico viene infranto dal ricordo di notti turbolente vissute nelle zone limitrofe al Teatro Bonci. Tra parcheggio del Serraglio e corso Comandini, residenti e commercianti denunciano un peggioramento della qualità della vita a causa di comportamenti violenti e degrado urbano. La presenza di un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora ha innescato tensioni che le forze dell’ordine cercano di gestire con controlli periodici. I fatti riportati indicano una situazione in cui la sicurezza percepita è compromessa da urla, risse e atti vandalici contro beni pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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