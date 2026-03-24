L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha esteso le sue competenze anche a Internet, influenzando le modalità di regolamentazione online. Questa decisione solleva preoccupazioni riguardo alla possibilità di limitare la libertà di parola e di espressione sulla rete. Un commentatore ha criticato la posizione del Garante, evidenziando come questa estensione di poteri possa portare a forme di controllo che ricordano scenari distopici.

Ha ragione Belpietro a prendersela col Garante. Ma la Rete non è immune dal suo controllo, che apre a derive orwelliane. Nel suo articolo del 19 marzo dove si lamenta di par condicio e Agcom, Maurizio Belpietro ha ragione su quasi tutto. La par condicio è una scemenza. Il bilancino con cui Agcom misura i minuti concessi a questo o a quell’ospite televisivo è una reliquia del pensiero di Scalfaro, uomo convinto che gli italiani fossero incapaci di cambiare canale. Belpietro ha ragione quando dice che sui social si discute liberamente, senza che nessuno si preoccupi di quanti siano i post a favore del Sì o del No al referendum sulla giustizia. E ha ragione quando invoca l’abolizione di un’Authority che infligge multe se si sfora di qualche minuto in tv. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Agcom detta legge anche su Internet. Mettendo a rischio la libertà di parola

Articoli correlati

Cloudflare impugna la sanzione di 14 milioni per la legge anti-pirateria: "Agcom non capisce internet"La piattaforma cloud non ci sta e annuncia il ricorso: "Il sistema è imperfetto, scoraggia gli investimenti e rischia di compromettere i servizi...

Leggi anche: Conte: «I ragazzi stanno mettendo a rischio anche la loro incolumità»

Baudr’s Gate 3: Grenbaud Ammette gli Errori e Valuta di Chiudere Tutto (Caso Baudr) | RUVIDO 283

Altri aggiornamenti su Agcom detta

Cloudflare, sbagliata la multa Agcom e legge tecnicamente pericolosaCloudflare, azienda leader nel cloud per la connettività, ha deciso di contestare legalmente la sanzione di 14 milioni di euro recentemente imposta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ... ansa.it

Porn Hub fuori legge, Only Fans promosso: l’Agcom richiama i siti porno per l’introduzione della verifica dell’età degli utenti. L’80% non è ancora a normaL’Agcom richiama l’attenzione dei siti porno. Come comunicato dall’agenzia, l’80% delle piattaforme non è conforme alle regole che obbligano i siti a luci rosse a verificare l’età degli utenti. ilfattoquotidiano.it