Cloudflare impugna la sanzione di 14 milioni per la legge anti-pirateria | Agcom non capisce internet

Cloudflare ha deciso di opporsi in tribunale alla multa di 14 milioni di euro che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha deciso di applicare per la legge contro la pirateria. Dopo aver ricevuto la sanzione, l’azienda ha scelto di rispondere passando alle vie legali, contestando la decisione e accusando l’Agcom di non capire come funziona internet. La disputa si infiamma, e ora si aspetta di capire come si evolverà la vicenda in tribunale.

La piattaforma cloud non ci sta e annuncia il ricorso: "Il sistema è imperfetto, scoraggia gli investimenti e rischia di compromettere i servizi essenziali" Dopo le minacce, Cloudflare ha deciso di passare per le vie legali e rispondere così colpo su colpo alla multa di 14 milioni di euro comminata dall'Agcom. La piattaforma cloud impugnerà la sanzione che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva inflitto perché non avrebbe messo in pratica alcuna misura per contrastare i siti pirata. Nonostante l'ordine notificato. Cloudflare definisce il sistema anti-pirateria italiano "fondamentalmente imperfetto".

