Conte | I ragazzi stanno mettendo a rischio anche la loro incolumità

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha commentato la situazione dei giovani calciatori, sottolineando come le scelte e le modalità di gioco possano mettere a rischio la loro incolumità. Le sue parole evidenziano l’importanza di un approccio responsabile e consapevole nel calcio, soprattutto per i più giovani, in un contesto di grande attenzione e responsabilità professionale.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la contro la Juventus Juventus-Napoli, Conte a Dazn. «Finchè la gara è stata sull'1-0 era una gara in equilibrio. Quando c'è equilibrio puoi raddrizzarla anche con un episodio. Il secondo gol è stato una mazzata importante a livello psicologico. Abbiamo cercato con quelle poche sostituzioni di essere un po' più offensivi. Oggi mi porto che per la prima volta faccio giocare un giocatore senza averlo mai visto in allenamento. Penso sia una cosa molto particolare. Uno che fa entrare un calciatore senza averlo allenato neanche un minuto.

