Tra una settimana, i cittadini sono chiamati a votare su un referendum riguardante la revisione di alcuni articoli di legge, tra cui il 87, il 102 e il 104. Il quesito riguarda le modifiche approvate in Parlamento, che ora saranno sottoposte al giudizio popolare. La consultazione si svolge in un contesto di grande complessità, con un testo che molti trovano difficile da interpretare.

Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”? Ecco, dunque, cosa si intende cambiare. L’articolo 87, decimo comma, della Costituzione in merito alle caratteristiche del presidente della Repubblica, recita “Presiede il Consiglio superiore della magistratura.” L’articolo 102, primo comma, della Costituzione recita “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Referendum: al voto fra una settimana, il quesito. Un tentativo di capirci qualcosa Una questione così specialistica demandata ai cittadini

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