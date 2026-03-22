Emma Heming Willis e Bruce Willis hanno celebrato l’anniversario di matrimonio, ricordando il loro legame iniziato nel marzo 2009 alle isole Turks e Caicos. L’ex modella ha condiviso pubblicamente il suo affetto per l’attore, affermando di essere nata per amarlo. La coppia, insieme da diversi anni, ha deciso di festeggiare l’occasione con un momento speciale che sottolinea la loro unione duratura.

La dedica di Emma Heming Willis è tanto breve, quanto intensa: «Sono nata per amarlo», ha scritto la moglie dell'attore, riassumendo in meno di una riga tutto il sentimento per il padre delle sue due figlie, Mabel Ray, nata nell’aprile 2012, ed Evelyn Penn, nata nel maggio 2014. Quindi Emma Heming Willis ha aggiunto: «17 anni», con accanto l’emoji di un anello e un cuoricino bianco. La coppia si è conosciuta nel 2007 grazie al comune personal trainer Gunnar Peterson, per poi convolare a nozze due anni dopo. Nel 2022 Bruce Willis, che ha altre tre figlie dal precedente matrimonio con la collega Demi Moore, si è ritirato dalle scene dopo una diagnosi di afasia, successivamente evoluta in demenza frontotemporale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma Heming Willis festeggia l'anniversario di matrimonio con Bruce Willis: «Sono nata per amarlo»

Articoli correlati

Bruce Willis, Emma Heming festeggia 18 anni di relazione: "Fortunata a conoscere questo tipo di amore"La moglie della star di Die Hard e Unbreakable ha ricordato l'anniversario dell'inizio della relazione con l'attore e attuale marito.

Leggi anche: Emma Heming: «Mio marito Bruce Willis non è consapevole di essere malato, e io ne sono felice»

Tutto quello che riguarda Emma Heming Willis

Temi più discussi: Bruce Willis compie 71 anni le dediche social di Emma Heming e Demi Moore | Tutto ciò di cui hai bisogno è amore; Bruce Willis compie 71 anni: la vita dopo la diagnosi, il ritiro dalle scene e la forza della famiglia; Bruce Willis festeggia 71 anni con la famiglia tra affetto e battaglia contro la malattia.

Emma Heming Willis festeggia l'anniversario di matrimonio con Bruce Willis: «Sono nata per amarlo»Dopo avergli dedicato dei dolcissimi auguri di compleanno social il 19 marzo, Emma Heming Willis è tornata su Instagram per rivolgere un nuovo pensiero d'amore al marito Bruce Willis. Il 21 marzo l'ex ... vanityfair.it

Bruce Willis compie 71 anni, le dediche social di Emma Heming e Demi Moore: «Tutto ciò di cui hai bisogno è amore»Demi Moore ha dedicato all'ex marito - a cui nel 2023 è stata diagnosticata una demenza frontotemporale che lo sta consumando - un post su Instagram. Anche l'attuale moglie del divo, Emma Heming, ha c ... vanityfair.it

L’amore che supera ogni confine: gli auguri social della famiglia per i 71 anni di Bruce Willis. In occasione del compleanno dell’attore, la moglie Emma Heming e l’ex compagna Demi Moore si sono unite in un unico, grande abbraccio virtuale. Sui social facebook

Demi Moore ha dedicato all'ex marito - a cui nel 2023 è stata diagnosticata una demenza frontotemporale che lo sta consumando - un post su Instagram. Anche l'attuale moglie del divo, Emma Heming, ha celebrato Bruce con un messaggio social x.com