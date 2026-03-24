Spaccata in pieno centro nella notte tra domenica e lunedì a San Cesario. A finire nel mirino dei ladri la Bottega Tossani, negozio di pasta fresca e gastronomia molto conosciuto e apprezzato in tutto il paese. A raccontare come sono andate le cose è la stessa titolare, Barbara Tossani, che ha potuto vedere cosa è successo al suo negozio di Corso Vittorio Veneto 73 grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza in dotazione allo stesso esercizio. "Erano le 3,24 – ha spiegato Barbara – quando due persone, entrambe col casco, hanno sfondato a calci la mia vetrina. Una volta entrati in negozio, hanno preso il cassetto del registratore di cassa, dove non c’erano contanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri alla Bottega Tossani. Vetrina infranta a calci

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