Banditi assaltano gioielleria in pieno giorno | vetrina infranta con picconi raid in pochi istanti

Nella giornata del 9 gennaio 2026, alle ore 13:30, si è verificato un assalto alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo. I banditi, armati di picconi, hanno infranto le vetrine e portato a termine il colpo in pochi istanti. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la vicenda.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Un assalto in pieno giorno. È successo intorno alle 13:30 di oggi, 9 gennaio, alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo. Vetrina infranta con picconi, la nube per coprire l'azione. Un'auto nera con quattro persone a bordo si è fermata davanti alla gioielleria. I malviventi hanno agito dopo aver creato una nube con schiumogeni per coprire l'azione: hanno infranto la vetrina con picconi, un estintore e altri arnesi, arraffando numerosi oggetti preziosi. Il raid in pochi istanti, il titolare era in palestra. Tutto si è svolto in pochi istanti, sotto gli occhi di passanti impauriti e colti di sorpresa.

Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube in strada con gli estintori, vetrina abbattuta con i picconi e via con l'oro. Paura in città - Un raid messo in atto con modalità da film: un' auto nera con quattro persone a bordo è arrivata ... corrierediarezzo.it

Spaccata alla gioielleria di via Spinello - Il furto è avvenuto poco prima delle due di pomeriggio oggi in via Spinello quando una banda ha preso d’assalto la ... lanazione.it

