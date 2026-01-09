Banditi assaltano gioielleria in pieno giorno | vetrina infranta con picconi raid in pochi istanti

Da lanazione.it

Nella giornata del 9 gennaio 2026, alle ore 13:30, si è verificato un assalto alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo. I banditi, armati di picconi, hanno infranto le vetrine e portato a termine il colpo in pochi istanti. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la vicenda.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Un assalto in pieno giorno. È successo intorno alle 13:30 di oggi, 9 gennaio, alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo.  Vetrina infranta con picconi, la nube per coprire l’azione. Un’auto nera con quattro persone a bordo si è fermata davanti alla gioielleria. I malviventi hanno agito dopo aver creato una nube con schiumogeni   per coprire l’azione: hanno infranto la vetrina con picconi, un estintore e altri arnesi, arraffando numerosi oggetti preziosi.  Il raid in pochi istanti, il titolare era in palestra. Tutto si è svolto in pochi istanti, sotto gli occhi di passanti impauriti e colti di sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

