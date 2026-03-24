"Un ragazzo sensibile, altruista, generoso". Così, con una stretta al cuore, gli amici del Pub ‘Dal Mister", avvolti dal silenzio e dalle lacrime, ricordano Alessandro Pancaldi, il giovane che ha perso la vita domenica, a soli 35 anni, a trecento metri dalla sua casa, andando a sbattere contro l’unico albero presente in quel rettilineo della strada provinciale che collega Bondeno a Scortichino. Una strada che purtroppo, negli anni, ricorda troppe giovani vite spezzate. Le cause dell’ incidente, che hanno portato la sua Lancia Musa a sbattere contro l’albero e a roteare finendo dalla parte opposta della carreggiata, ancora non si conoscono. Per questo motivo il medico legale potrebbe chiedere l’autopsia se le indagini diagnostiche esterne non dovessero dare una risposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lacrime e dolore per Ale: "Era uno di famiglia"

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