Lacrime e rabbia all’obitorio La famiglia di Abu si chiude nel dolore | Ora vogliamo solo piangere

Nell’obitorio della Spezia, la famiglia di Abu affronta un dolore profondo dopo un tragico evento. Con le emozioni ancora intatte, dichiarano di voler ora dedicare il tempo al pianto e al ricordo. Questo episodio segna un’improvvisa interruzione della loro quotidianità, portando alla luce il dolore di una perdita improvvisa e inaspettata, che ha spezzato un legame importante e lasciato un vuoto difficile da colmare.

La Spezia, 18 gennaio 2026 – Un tuffo nell’orrore ha tagliato d’improvviso il cordone che ancora li teneva legati alla leggerezza dell’adolescenza e agli anni più belli, quelli delle passioni, dello sport e delle uscite spensierate con gli amici. Quell’età in cui ancora il problema più grande da risolvere è quello nel compito di matematica. Sono loro, gli amici di ‘Abu’, schierati uno di fianco all’altro sul muretto che cinge l’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea, dove si trova la salma della vittima, il 19enne Joussef Abanoub, ora a disposizione del magistrato che disporrà l’autopsia. All’esterno dei locali di via Vittorio Veneto, decine di volti annientati da schegge di lacrime impazzite e da una sofferenza che logora da dentro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lacrime e rabbia all’obitorio. La famiglia di Abu si chiude nel dolore: “Ora vogliamo solo piangere” Leggi anche: Autista ucciso, il funerale di Marianella celebrato dal fratello. Lacrime, dolore e rabbia Leggi anche: “Una tragedia immane”. Antonella Clerici ritorna in tv tra le lacrime: dolore e rabbia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lacrime e rabbia all’obitorio. La famiglia di Abu si chiude nel dolore: “Ora vogliamo solo piangere” - Non sono mancati momenti di tensione con un fotografo: intervento delle forze dell’ordine ... lanazione.it

“Mi sta eliminando”. Giorgia non riesce a trattenere la rabbia dopo la decisione di Veronica Peparini. Lo sfogo in lacrime ha spiazzato anche i compagni di scuola. - facebook.com facebook

Trapani, lacrime e rabbia. Domani arriva l'esclusione x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.