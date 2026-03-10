Morto in scooter contro il cordolo Un’ondata di dolore per Ale

A Pisa, la comunità piange la scomparsa di Alessandro Contatore, conosciuto come Konta, un uomo di 31 anni morto domenica sera in un incidente stradale sul viale delle Cascine. L’incidente si è verificato quando il suo scooter si è schiantato contro un cordolo, causando il decesso sul colpo. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

Pisa piange la scomparsa di Alessandro Contatore, per gli amici Konta, il 31enne che ha perso la vita domenica sul colpo a seguito di un incidente stradale sul viale delle Cascine domenica sera. Trentuno anni, compiuti il 4 marzo, mercoledi, di professione il cuoco nella cucina di Squisizia, il ristorante dell’hotel San Ranieri di via Mazzei a Cisanello e nel tempo libero il grande amore per il Pisa Sporting Club condiviso con gli amici. Era questo e molto altro per chi l’ha conosciuto. Se ne va un figlio, un amico, un collega stimato. Ieri sul viale delle Cascine il babbo Eugenio (la mamma Paola morì di Covid, durante una delle prime fasi della pandemia)e i tanti amici si sono radunati fin dalla mattina per ricordarlo e, forse, cercare risposte ad una morte tanto assurda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

