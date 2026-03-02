Tanti appuntamenti nel mese di marzo con l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze

Nel mese di marzo, l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze organizza numerosi eventi nella sua sede di Casa Petrarca, situata in via dell’Orto ad Arezzo. La serie di appuntamenti comprende incontri culturali, presentazioni di libri e approfondimenti dedicati a vari temi. La partecipazione è aperta a studenti, appassionati e studiosi interessati a conoscere meglio le attività dell’istituzione nel corso del mese.

Arezzo, 2 marzo 2026 – nella sede di Casa Petrarca in via dell'Orto ad Arezzo. Venerdì 6 marzo, alle ore 17,30, Inaugurazione del CCXVI Anno accademico. Il Socio prof. m° Salvatore Dell'Atti, Docente di Musica da camera presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, terrà la Prolusione sul tema: «Gli orecchi restano offesi da una musica che fa strepito o dissonanza o durezza, così restano offesi gli occhi da' colori troppo carichi, ma una musica unita ed arguta diletta l'orecchio»: Giorgio Vasari e la musica Venerdì 20 marzo, alle ore 17,30, Festa della Poesia (in occasione della GiornataMondiale della Poesia), organizzata dall'Associazione Scrittori Aretini Tagete con il patrocinio dell'Accademia Petrarca.