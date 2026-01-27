All' Oasi di Focognano speciale evento dedicato alle zone umide in Toscana

In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, l’Oasi WWF di Focognano organizza un evento dedicato alla tutela di questi ambienti, fondamentali per la biodiversità e il benessere del pianeta. Un’occasione per conoscere e sensibilizzare sul valore delle zone umide in Toscana e nel mondo.

