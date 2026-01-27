All' Oasi di Focognano speciale evento dedicato alle zone umide in Toscana

Da firenzetoday.it 27 gen 2026

In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, l’Oasi WWF di Focognano organizza un evento dedicato alla tutela di questi ambienti, fondamentali per la biodiversità e il benessere del pianeta. Un’occasione per conoscere e sensibilizzare sul valore delle zone umide in Toscana e nel mondo.

In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide (World Wetlands Day), un evento speciale all’Oasi WWF di Focognano dedicato agli ambienti considerati più a rischio di scomparsa in tutto il pianeta. Dopo una breve conferenza introduttiva, seguirà la visita della porzione.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Oasi Focognano

