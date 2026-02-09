Birdwatching all’Oasi di Focognano | alla Scoperta dell’avifauna della Piana fiorentina

Questa mattina un gruppo di appassionati si è recato all’Oasi di Focognano per un’uscita di birdwatching. Con loro c’era Massimo Fedi, esperto nel settore, che ha condotto i partecipanti tra gli alberi e i cespugli, aiutandoli a riconoscere le varie specie di uccelli che in questa stagione si trovano nella Piana Fiorentina. Molti hanno passato il tempo ad ascoltare i richiami e a cercare di mettere a fuoco i volatili nascosti tra i rami.

Dopo la visita guidata, chi lo desidera, potrà trattenersi ancora un po' per osservare in tranquillità gli uccelli e godersi l'atmosfera dell'oasi. Il punto di ritrovo è fissato per domenica 15 febbraio, alle ore 9:00, presso l'Oasi WWF Stagni di Focognano, in Viale Primaldo Paolieri, angolo Via del Ronco, Campi Bisenzio (FI). Si consiglia di indossare scarpe comode adatte alla campagna e di portare: macchina fotografica, binocolo e borraccia.

