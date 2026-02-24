La Volta Buona pagelle del 24 febbraio | Pippo Baudo il ricordo delle star 10 Jolanda accoglie papà Francesco Renga 9

La puntata de La Volta Buona del 24 febbraio si svolge a Sanremo, dove Caterina Balivo introduce lo spettacolo. La scelta di ambientare l’evento nella città dei fiori deriva dalla presenza della celebrità Francesco Renga, che viene accolto con entusiasmo da Jolanda. La trasmissione si concentra sui ricordi delle star e sui momenti più significativi della settimana. La scena si anima con i protagonisti che si confrontano davanti alle telecamere.

La puntata de La Volta Buona di martedì 24 febbraio si apre direttamente da Sanremo: Caterina Balivo ha accolto il pubblico dalla città dei fiori, già immersa nell’atmosfera sospesa della settimana più chiacchierata della tv italiana. Luci, attesa, curiosità e quel mix di entusiasmo e nostalgia che solo il Festival riesce a creare: tutto converge qui. La conduttrice è subito entrata nell’atmosfera, pronta a guidare una puntata fitta di ospiti, siparietti e commenti a caldo su ciò che monopolizzerà conversazioni, meme e timeline: il Festival di Sanremo 2026. Tra anticipazioni, incursioni leggere e immancabili momenti da salotto, il pomeriggio ha preso la forma di un vero pre-show diffuso. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Volta Buona, pagelle 23 febbraio: l’annuncio di Fedez (7), Jolanda Renga dolcissima (8)Fedez ottiene un 7 nelle pagelle di La Volta Buona, dopo aver annunciato che continuerà a sostenere cause sociali.

La Volta Buona, pagelle del 10 febbraio: Balivo discute col prete (5), Camassa innamorata (7)Questa sera, nella puntata de La Volta Buona, si sono visti momenti di tensione e di dolcezza.

