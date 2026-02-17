Milano si prepara a ospitare Trump | prevista una visita lampo per la finale olimpica di hockey se la nazionale USA si qualifica

Milano si sta organizzando perché Donald Trump potrebbe arrivare in città per la finale olimpica di hockey, se la squadra degli Stati Uniti si qualifica. La visita, prevista come breve, coinvolgerebbe anche incontri con alcuni esponenti locali. La città ha già predisposto misure di sicurezza e spostamenti per accogliere l’ex presidente.

Milano si prepara ad accogliere Donald Trump per quella che potrebbe essere una visita lampo in occasione delle Olimpiadi invernali. Il presidente degli Stati Uniti ha manifestato la ferma intenzione di essere presente domenica all'arena di Santa Giulia per assistere alla finale del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile, ma solo a una condizione: che la nazionale americana riesca effettivamente a qualificarsi per l'ultimo atto della competizione. Secondo quanto riportano fonti qualificate, Trump avrebbe ribadito di recente questa volontà, e dei segnali da Roma in questo senso sarebbero già arrivati al capoluogo lombardo.