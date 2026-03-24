La vicenda Delmastro sparisce da Tg1 e Tg2 Floridia | Chi paga il canone Rai non lo merita
La Presidente della commissione di Vigilanza Rai protesta per il silenzio sulla vicenda che riguarda il Sottosegretario Delmastro, totalmente assente tra le notizie di Tg1 e Tg2 negli ultimi tre giorni: "La scusa della par condicio non reggeva. Chi ha deciso questo blackout?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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