Congresso Uil pensionati Messina Pippo Calapai rieletto segretario

Durante il congresso della Uil pensionati a Messina, Pippo Calapai è stato rieletto segretario. Nel suo intervento, ha sottolineato che la media delle pensioni nella città è sotto i mille euro al mese e ha chiesto interventi strutturali per combattere la povertà tra gli anziani. La questione rimane al centro del dibattito locale, mentre i pensionati attendono risposte concrete.

"La media delle pensioni a Messina è inferiore a mille euro al mese. Servono interventi strutturali contro la povertà degli anziani. Chiediamo un reddito sufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso e una Sanità pubblica che dia risposte concrete ai bisogni della salute di tutti i.

