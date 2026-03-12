Le Leghe europee si ritrovano a Sofia | preoccupa la crescita dei tornei internazionali

Le leghe europee si sono riunite a Sofia, con l'obiettivo di discutere la crescita dei tornei internazionali. Tra i partecipanti c’era anche il presidente della Lega Serie A, presente all’Assemblea Generale. Durante l’incontro sono stati affrontati vari argomenti relativi alle competizioni in corso e alle strategie future. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse federazioni e organizzazioni sportive.

Sostenibilità e ricavi sono stati al centro della prima giornata dell'Assemblea Generale delle European Leagues in corso a Sofia, in Bulgaria. Tra le 35 Leghe present non poteva mancare la Serie A, con il presidente Ezio Simonelli e l’Head of Competitions Andrea Butti. Davanti Davanti a rappresentanti di Uefa, Fifa, World Leagues Association, European Club Forum, Union of European Clubs, FifPro e Football Supporters Europe e per la prima sotto la guida di Claudius Schäfer, si è discusso a lungo dell’impatto del modello di distribuzione dei ricavi delle competizioni per club della Uefa sul calcio nazionale e degli effetti della crescita delle competizioni internazionali sia sul mercato dei diritti televisivi del calcio domestico, sia sul suo calendario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

