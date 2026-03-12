Le Leghe europee si ritrovano a Sofia | preoccupa la crescita dei tornei internazionali

Da gazzetta.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le leghe europee si sono riunite a Sofia, con l'obiettivo di discutere la crescita dei tornei internazionali. Tra i partecipanti c’era anche il presidente della Lega Serie A, presente all’Assemblea Generale. Durante l’incontro sono stati affrontati vari argomenti relativi alle competizioni in corso e alle strategie future. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse federazioni e organizzazioni sportive.

Sostenibilità e ricavi sono stati al centro della prima giornata dell'Assemblea Generale delle European Leagues in corso a Sofia, in Bulgaria. Tra le 35 Leghe present non poteva mancare la Serie A, con il presidente Ezio Simonelli e l’Head of Competitions Andrea Butti. Davanti Davanti a rappresentanti di Uefa, Fifa, World Leagues Association, European Club Forum, Union of European Clubs, FifPro e Football Supporters Europe e per la prima sotto la guida di Claudius Schäfer, si è discusso a lungo dell’impatto del modello di distribuzione dei ricavi delle competizioni per club della Uefa sul calcio nazionale e degli effetti della crescita delle competizioni internazionali sia sul mercato dei diritti televisivi del calcio domestico, sia sul suo calendario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le leghe europee si ritrovano a sofia preoccupa la crescita dei tornei internazionali
© Gazzetta.it - Le Leghe europee si ritrovano a Sofia: preoccupa la crescita dei tornei internazionali

Articoli correlati

Le leghe europee: «Intervenire sul calendario e sulla distribuzione dei ricavi»Le Leghe Europee Scuotono il Calcio: Priorità a Calendari e Finanze Le principali leghe calcistiche europee hanno lanciato un appello urgente per una...

De Siervo: «Milan-Como a Perth? Dobbiamo mettere al centro i tifosi internazionali, come le leghe americane»A Italia 1: «L'obiettivo è mantenere il nostro prodotto tra le prime quattro leghe al mondo.

Contenuti utili per approfondire Leghe europee

Temi più discussi: Calendario del calcio europeo 2026: date di tutte le competizioni, i sorteggi e gli eventi UEFA; Uefa, abbiamo un problema: la Premier League è la vera Superlega (e si fa le regole per conto suo); Nba Europe, Milano e Roma pronte: proposta di cambiare il campionato con 2 Leghe, 20 squadre e playoff allargati; Serie A, la debacle del calcio italiano in Europa danneggia i conti e il mercato delle big.

Le leghe europee si ritrovano a Sofia: preoccupa la crescita dei tornei internazionaliAnche il presidente della Lega Serie A Simonelli all'Assemblea Generale. Tra i temi trattati la distribuzione dei ricavi delle competizioni Uefa e la pirateria ... msn.com

Ricavi, calendari e governance: le Leghe europee lanciano la strategia 2026-2027Le European Leagues hanno svelato il piano strategico per il biennio 2026-2027, che delinea una visione netta per il futuro del calcio continentale, ponendo le leghe nazionali come il pilastro ... calcioefinanza.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.