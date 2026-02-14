Rosetti direttore arbitri Uefa | Var? Preferiamo intervenire meno a video e lasciare la decisione sul campo
Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della Uefa, ha spiegato che l'uso del Var dovrebbe essere meno invasivo e che le decisioni importanti devono rimanere sul campo. Durante un'intervista, ha sottolineato come preferisca limitare le interruzioni video e affidarsi maggiormente all'interpretazione degli arbitri in tempo reale. Ha anche aggiunto che, secondo lui, gli interventi troppo frequenti nel replay possono distogliere l'attenzione dal gioco. La sua posizione si basa sulla volontà di mantenere il ritmo naturale delle partite senza troppi interventi digitali.
Roberto Rosetti, attuale Presidente della Commissione Arbitri della Uefa, ha incontrato la stampa a margine del Congresso Uefa di Bruxelles e ha spiegato alcune visioni e idee condivise all'interno del massimo organo calcistico europeo. In particolare, l'ex arbitro italiano ha chiarito sul tema Var e sui principali punti su cui si basa l'arbitraggio europeo. Ecco le parole riprese da 'Gazzetta.it'. "Forse abbiamo dimenticato tutti perché è nato. Il Var è nato per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
