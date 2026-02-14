Rosetti direttore arbitri Uefa | Var? Preferiamo intervenire meno a video e lasciare la decisione sul campo

Roberto Rosetti, attuale Presidente della Commissione Arbitri della Uefa, ha incontrato la stampa a margine del Congresso Uefa di Bruxelles e ha spiegato alcune visioni e idee condivise all'interno del massimo organo calcistico europeo. In particolare, l'ex arbitro italiano ha chiarito sul tema Var e sui principali punti su cui si basa l'arbitraggio europeo. Ecco le parole riprese da 'Gazzetta.it'. "Forse abbiamo dimenticato tutti perché è nato. Il Var è nato per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

