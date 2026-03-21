Nicholas Brendon, noto per aver interpretato il personaggio di Xander nella serie televisiva Buffy l’ammazzavampiri, è stato trovato morto nel sonno all’età di 54 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi, che hanno espresso il loro dolore e ricordi legati alla sua carriera. La sua scomparsa ha attirato l’attenzione sui social e tra i media.

Nicholas Brendon, celebre per il ruolo di Xander in Buffy l’ammazzavampiri, è morto all’età di 54 anni. L’attore si è spento nel sonno per cause naturali venerdì 20 marzo 2026, lasciando un vuoto nel mondo della tv e del cinema. La famiglia ha diffuso un comunicato in cui sottolinea che Brendon, negli ultimi anni, aveva trovato una nuova passione nella pittura e nell’arte, condividendo con entusiasmo il suo talento con amici, familiari e fan. Nonostante avesse affrontato problemi di salute e momenti difficili legati a dipendenze e salute mentale, stava seguendo cure mediche e mostrava ottimismo per il futuro. La notizia ha scosso colleghi, amici e spettatori, che sui social hanno voluto ricordarlo con affetto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Addio a Xander: Nicholas Brendon trovato morto nel sonno a 54 anni, il ricordo dei fan e dei colleghi

Articoli correlati

Addio a Nicholas Brendon, era Xander in Buffy l’ammazzavampiri. La morte nel sonno a 54 anni: il messaggio del fratello gemelloNicholas Brendon, volto indimenticabile di Xander Harris in tutte e sette le stagioni di Buffy l’ammazzavampiri, è morto venerdì 20 marzo nel sonno...

Nicholas Brendon, Xander nella serie Buffy, è morto a 54 anniLa famiglia, con un post su Instagram, ha confermato online che l'attore ha perso la vita nel sonno nella giornata di venerdì 20 marzo 2026.

Approfondimenti e contenuti su Nicholas Brendon

Temi più discussi: Morto Nicholas Brendon attore di Buffy l'ammazzavampiri, aveva 54 anni: le cause del decesso; Nicholas Brendon è morto, l'attore di Buffy l'ammazzavampiri aveva 54 anni. La famiglia: Si è spento nel sonno; Addio a Nicholas Brendon, l’attore di Buffy. L’annuncio della famiglia e le cause della morte; È morto Nicholas Brendon, addio a Xander Harris di Buffy l’ammazzavampiri: le cause del decesso.

Addio a Nicholas Brandon: l'attore di Buffy l'ammazzavampiri è morto a 54 anniÈ morto Nicholas Brandon, attore noto per il ruolo di Xander nella serie Buffy l'ammazza vampiri. Aveva 54 anni e numerosi problemi di salute. Le cause. gazzetta.it

Addio a Nicholas Brendon: ecco i 5 episodi più indimenticabili di Xander in Buffy L'ammazzavampiriÈ morto Nicholas Brendon, interprete di Xander in Buffy - L'ammazzavampiri: ecco quali sono gli episodi più iconici della serie che lo hanno visto protagonista ... libero.it

Nella serie cult ‘L’ammazzavampiri’ era Xander Harris, amico leale e spiritoso di Sarah Michelle Gellar. Il riscatto dalla balbuzie, poi l’alcolismo e le manette. La famiglia: “Nell’ultimo periodo era sereno e dipingeva” Leggi l'articolo #NicholasBrendon facebook

È morto l’attore Nicholas Brendon star della serie “Buffy l’ammazzavampiri” x.com