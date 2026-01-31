Gli attori italiani e internazionali si stanno stringendo intorno al ricordo di Catherine O’Hara, scomparsa ieri all’età di 71 anni. Macaulay Culkin, Meryl Streep e molti altri hanno espresso il loro affetto e la loro tristezza, ricordando una delle interpreti più amate del cinema e del teatro. La notizia ha colpito tutti, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Macaulay Culkin, Eugene Lavy, Meryl Streep: è lunga la lista degli attori che in queste ore stanno ricordando Catherine O'Hara, scomparsa all'età di 71 anni Ieri, 30 gennaio, è morta all’età di 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice è famosissima negli Usa e non solo. In particolare viene ricordata per aver interpretato la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo. In queste ore molti amici e colleghi la stanno ricordando con affetto e profonda commozione. Macaulay Culkin, l’attore che ha interpretato Kevin in Mamma ho perso l’aereo, saluta così sua “madre”: “Mamma. Pensavo avessimo tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catherine O’Hara, il ricordo dei colleghi affranti

Approfondimenti su Catherine OHara ricordo

Valentina Squillace, 22 anni, ha perso la vita a Savona in un tragico incidente stradale, investita da un tir mentre attraversava un incrocio.

#Catherine-O’Hara || È morta l’attrice Catherine O’Hara, famosa per aver interpretato la madre di Kevin in

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catherine OHara ricordo

Argomenti discussi: Morta Catherine O’Hara, la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo. Aveva 71 anni; È morta Catherine O’Hara, addio all’attrice di Schitt’s Creek e mamma di Kevin; È morta l’attrice Catherine O’Hara; Catherine O'Hara è morta, la star di Mamma, ho perso l'aereo e Schitt's Creek aveva 71 anni.

Catherine O'Hara aveva la destrocardia, cosa è la rara malattia che l'attrice ha scoperto da adultaCatherine O'Hara, l'iconica attrice di Hollywood, è morta venerdì all'età di 71 anni. La star di ... msn.com

Addio Catherine O'Hara: Il toccante ricordo di Macaulay Culkin, Pedro Pascal, Dan Levy e gli altriTutta Hollywood si è stretta nel ricordo di Catherine O'Hara, scomparsa a 71 anni: le star che hanno lavorato a lungo con lei hanno voluto omaggiarla con parole commoventi sui social. comingsoon.it

Semplicemente Catherine O'Hara. #film #picoftheday #ciakeazione #cinema #newscinema #regista #instacinema #instafilm #movies #moviescenes #moviereview #movie #moviequotes #movienight - facebook.com facebook

Addio a Catherine O'Hara. L'attrice canadese nota al pubblico internazionale, fra gli altri, per Mamma ho perso l'aereo (interpretava la madre del piccolo protagonista impersonato da Macaulay Culkin) e per la popolare serie comedy di Netflix Shitt's Creek, è x.com