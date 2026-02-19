Terni la città piange la scomparsa di Lorenzo ‘Dino’ Marzioni | Un ragazzo speciale e gentile

A Terni, Lorenzo ‘Dino’ Marzioni è morto all’età di 33 anni, causando grande dolore tra amici e familiari. La sua scomparsa ha colpito molti, poiché era una persona amata e rispettata nel quartiere. Marzioni lavorava come meccanico e spesso aiutava i vicini con piccoli lavori. La comunità si raccoglie intorno alla famiglia, lasciando messaggi di affetto sui social. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutti coloro che lo conoscevano da vicino. La città si prepara a ricordarlo in modo semplice e sincero.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di Sant’Antonio nella giornata di domani, venerdì 20 febbraio (ore 14.30). “Un ragazzo speciale e gentile”. È scomparso all’età di 33 anni Lorenzo ‘Dino’ Marzioni. A ricordare il giovane sono numerosi i messaggi sui social, poiché era molto conosciuto e benvoluto. La comunità Cardeto è “scioccata dalla triste notizia della scomparsa di Lorenzo” e si stringe attorno ai familiari. A ricordarlo anche gli amici della CSI Terni League: “È il giorno più difficile per tutti noi, quello in cui vi annunciamo che il nostro caro Lorenzo ‘Dino’ ci ha lasciato. Dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male, Dino se n’è andato lasciando un vuoto enorme per chiunque lo conoscesse.🔗 Leggi su Ternitoday.it Addio a Nonna Linda: la città piange la madre dell’indimenticato Dino GasparroOggi Avellino si congeda con rispetto da Nonna Linda, madre di Dino Gasparro. Terni, la polizia Penitenziaria piange la tragica e prematura scomparsa di Massimo Di AngelantonioLa Polizia Penitenziaria di Terni esprime il proprio cordoglio per la perdita di Massimo Di Angelantonio, scomparso improvvisamente all’età di 49 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alternativa popolare, piange Whatsapp; Auto fuori strada, Bitonto piange il 17enne Gianvito Carelli: Dolore insopportabile. Terni dice addio all’architetto Aldo TarquiniTerni dice addio all’architetto Aldo Tarquini. Responsabile tecnico dell’urbanistica cittadina, dal 1972 al 2009, e autore di numerosi piani e progetti nella città dell’acciaio aveva anche un passato ... umbria24.it Terni, Bandecchi spazza via tutta la giunta. Opposizioni: «Fallimento certificato»«L’ennesimo teatrino messo in piedi dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, che non perde occasione per mostrare il suo volto più brutale, autoritario e antidemocratico, svilisce oltremodo le istituzi ... umbria24.it Terni dice addio ad Aldo Tarquini, autore di molteplici piani e progetti per la città. Nonché responsabile tecnico dell’urbanistica cittadina e per anni direttore generale del Comune. Una figura che ha rivestito una notevole importanza per Terni. Un uomo che ha facebook #Referendum, costituito il ‘Comitato per il no – Città di #Terni’ x.com