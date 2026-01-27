Caserta la Provincia piange un ragazzo di 18 anni

La perdita di Domenico Marcaccio, giovane di 18 anni di Capriati al Volturno, ha colpito profondamente la comunità di Caserta. Un evento che sottolinea la fragilità della vita e l’importanza di sostenere chi attraversa momenti difficili. Questa tragedia ricorda quanto sia prezioso ogni istante e invita alla riflessione sulla tutela e il supporto delle giovani generazioni.

Un destino spietato ha spezzato troppo presto la vita di Domenico Marcaccio, 18 anni, originario di Capriati al Volturno. Dopo una battaglia estenuante contro una rara patologia, il giovane si è arreso oggi, lasciando sgomenta un'intera comunità che fino all'ultimo ha sperato in un esito diverso. La notizia della sua morte si è abbattuta come un fulmine sul piccolo centro matesino, generando dolore, incredulità e silenzio. Le strade del paese si sono riempite di messaggi di cordoglio, mentre il pensiero di tutti corre alla famiglia, colpita da una perdita devastante. Nel lungo periodo segnato dalla malattia, Capriati non ha mai voltato le spalle a Domenico e ai suoi cari.

