Con Pax Silica la politica industriale torna al centro della politica estera L’analisi di Torlizzi

Con Pax Silica, la politica industriale assume un ruolo strategico nella politica estera, evidenziando l'importanza delle tecnologie e delle risorse nel contesto globale. L'analisi di Torlizzi sottolinea come, nel XXI secolo, la sicurezza nazionale vada oltre gli aspetti militari e diplomatici, integrando elementi economici e industriali fondamentali per la tutela degli interessi nazionali.

Nel XXI secolo la sicurezza nazionale non è più una disciplina esclusivamente militare o diplomatica. Richiede, sempre più, una conoscenza profonda delle politiche economiche, delle catene globali del valore e degli ecosistemi industriali che sostengono le tecnologie critiche. È su questo terreno che si sta consumando uno scollamento crescente tra i problemi che analisti e policy maker dicono di voler affrontare e le competenze effettivamente necessarie per farlo. Nei think tank e nei dipartimenti universitari di relazioni internazionali, gran parte della comunità strategica continua a essere formata secondo le categorie classiche del realismo e del liberalismo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il ministro degli Esteri Tajani sottolinea l’importanza della politica estera nel dibattito pubblico italiano, evidenziando come il contesto internazionale attuale richieda attenzione e impegno costante.

