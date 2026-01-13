La ricomposizione delle relazioni India-Trump passa dalla Pax Silica

La ripresa delle relazioni tra India e Stati Uniti sembra dipendere dalla cosiddetta “Pax Silica”. Diversi media indiani, tra cui Economic Times e Hindustan Times, interpretano le recenti dichiarazioni dell’ambasciatore Sergio Gor come un segnale di possibile avvicinamento, sia sul piano commerciale che politico. Questa dinamica suggerisce una volontà condivisa di rafforzare i rapporti tra le due nazioni, in un contesto di crescente attenzione strategica e cooperazione.

Nuova Delhi — Dall’ Economic Times al Times of India, passando per Mint, Hindustan Times e Business Standard, fino al Financial Express, che parla apertamente di una “speranza di accordo”: la stampa indiana ha letto in modo convergente le dichiarazioni del nuovo ambasciatore statunitense a New Delhi, Sergio Gor, interpretandole come il segnale di una possibile distensione sul fronte commerciale — e, nella logica transazionale dell’era trumpiana, anche politica. Al centro della narrazione, l’annuncio che l’India sarà invitata il prossimo mese ad aderire a “Pax Silica”, l’iniziativa guidata dagli Stati Uniti per mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento delle tecnologie critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

