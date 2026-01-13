La ricomposizione delle relazioni India-Trump passa dalla Pax Silica

La ripresa delle relazioni tra India e Stati Uniti sembra dipendere dalla cosiddetta “Pax Silica”. Diversi media indiani, tra cui Economic Times e Hindustan Times, interpretano le recenti dichiarazioni dell’ambasciatore Sergio Gor come un segnale di possibile avvicinamento, sia sul piano commerciale che politico. Questa dinamica suggerisce una volontà condivisa di rafforzare i rapporti tra le due nazioni, in un contesto di crescente attenzione strategica e cooperazione.

Nuova Delhi — Dall’ Economic Times al Times of India, passando per Mint, Hindustan Times e Business Standard, fino al Financial Express, che parla apertamente di una “speranza di accordo”: la stampa indiana ha letto in modo convergente le dichiarazioni del nuovo ambasciatore statunitense a New Delhi, Sergio Gor, interpretandole come il segnale di una possibile distensione sul fronte commerciale — e, nella logica transazionale dell’era trumpiana, anche politica. Al centro della narrazione, l’annuncio che l’India sarà invitata il prossimo mese ad aderire a “Pax Silica”, l’iniziativa guidata dagli Stati Uniti per mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento delle tecnologie critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La ricomposizione delle relazioni India-Trump passa dalla Pax Silica Leggi anche: Pax Silica, il sottosegretario Helberg spiega la super iniziativa Usa sull’AI Leggi anche: Usa, India e Cina: perché il Grande Gioco delle Terre Rare passa dalla guerra in Myanmar La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La ricomposizione delle relazioni India-Trump passa dalla Pax Silica - Washington intende allentare le tensioni commerciali con l’India affiancando al dialogo sui dazi l’ingresso di New Delhi in Pax Silica. formiche.net

Giulia è arrivata in SGP con un equilibrio conquistato dopo anni difficili. Il suo desiderio non era cambiare tutto, ma non tornare indietro. Insieme alla sua Nutrizionista, ha lavorato su ricomposizione corporea, gradualità, alimentazione più vegetale e, soprattutt - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.