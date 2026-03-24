La strangola e poi brucia il corpo nel bosco | Non volevo era già in overdose
Un uomo ha strangolato una donna, poi ha dato fuoco al suo corpo nel bosco. Secondo la sua versione, non voleva farle del male, poiché era già in overdose. L’evento si è verificato in un’area isolata, dove l’autore ha nascosto e seppellito il corpo con l’aiuto di un complice. La vicenda è al centro di un’indagine giudiziaria.
Mohammed Durnion ha aggredito e ucciso Reanne Coulson, poi ha nascosto il corpo e lo ha seppellito in un bosco con l'aiuto di un complice. Il brutale omicidio nella campagna inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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