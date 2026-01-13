Jessica Moretti ha fornito una testimonianza ai pm riguardo alla notte della strage di Crans Montana, descrivendo i momenti nel suo bar. Ha spiegato di aver chiamato i vigili del fuoco e di aver desiderato rientrare nel locale, offrendo così una versione degli eventi che si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

Jessica Moretti ha raccontato agli inquirenti la notte nel suo bar dove è avvenuta la strage di Crans Montana: "Dopo aver chiamato i vigili del fuoco, volevo rientrare nel bar. Non mi ero resa conto che la situazione fosse così grave". La donna, insieme al marito, è indagata per omicidio e incendio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti ai pm: “Mettevamo sempre un fuoco d’artificio sulla bottiglia”

Leggi anche: Crans Montana, oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti: tutti i dubbi sulla strage di Capodanno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Porte bloccate e staff inesperto”:le prime ammissioni di Moretti; L'amico di Giovanni Tamburi: «Ero al Constellation con lui, ho visto il fuoco e ho urlato di uscire. Pensavo che fosse dietro di me ma l'ho aspettato e non è più arrivato»; Crans Montana, le ammissioni di Moretti: La porta al piano interrato era bloccata, l'ho sfondata io; Crans-Montana, Jacques Moretti e l'ammissione: «La porta d'emergenza era chiusa a chiave». I verbali dell'interrogatorio della coppia.

“Ho urlato a tutti di uscire, poi volevo rientrare nel bar”: Jessica Moretti ai pm sulla strage di Crans Montana - Jessica Moretti ha raccontato agli inquirenti la notte nel suo bar dove è avvenuta la strage di Crans Montana: "Dopo aver chiamato i vigili del fuoco ... fanpage.it