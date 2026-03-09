La storia non finisce qui | a Terrasini si presenta il romanzo storico di Vito La Marca
Venerdì 13 marzo alle 17:30 si terrà a Terrasini la presentazione del romanzo storico
C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Per la rassegna "Incontri nell'arca" venerdì 13 marzo, alle ore 17:30, nella sede della biblioteca comunale “Claudio Catalfio” di Terrasini, verrà presentato il libro "La storia non finisce qui" di Vito La Marca, edizioni L'Arca di Noè, 2025. L'opera è inserita nella collana di narrativa Pietre Preziose.La presentazione de “La storia non finisce qui” di Vito La Marca, si inserisce nel Progetto “Leggere per Donare” in collaborazione con l’Admo: Associazione donatori midollo osseo. Edizioni L’Arca di Noè ETS insieme ai propri autori sostiene i progetti di solidarietà: donare un libro diventa un’occasione per costruire una speranza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Tra il Carpi e Cortesi la storia finisce qui. E’ andato all’Arezzo per 200mila euro
Leggi anche: Vito Mancuso presenta "Gesù e Cristo" al Bper Forum di Modena, storia e fede a confronto nel nuovo libro