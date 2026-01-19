Il primo brigante | a Spazio Cultura la presentazione del libro di Vito Lo Scrudato
Venerdì 23 gennaio alle ore 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà la presentazione del libro di Vito Lo Scrudato,
Venerdì 23 gennaio dalle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Vito Lo Scrudato “Il primo brigante. Ascesa e declino di Don Peppino il Lombardo”, novità editoriale di Navarra Editore. Vito Lo Scrudato, già studioso e conoscitore del fenomeno del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
