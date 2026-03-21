In un'intervista recente, l’attore ha spiegato il motivo per cui non ha mai visto la serie Peaky Blinders. Ha parlato del film sequel dello show, che ha come protagonista Cillian Murphy, e ha condiviso dettagli sul processo di creazione del suo personaggio. La conversazione si è concentrata anche sui suoi ricordi legati alla partecipazione alla produzione.

L'attore, in una recente intervista, ha parlato del film sequel dello show cult con Cillian Murphy e di come ha creato il suo personaggio. Tra i protagonisti del film Peaky Blinders: The Immortal Man c'è anche Tim Roth e, in una recente intervista, l'attore ha ammesso di non aver mai visto la serie con star Cillian Murphy. Rispondendo alle domande di ComingSoon.net, la star ha spiegato il motivo della sua scelta e come ha affrontato le riprese del film. La scelta di non vedere lo show Tim Roth ha nel lungometraggio la parte del villain e ha spiegato che solo leggendo la sceneggiatura di Peaky Blinders: The Immortal Man (di cui potete leggere la nostra recensione) ha capito cosa sarebbe accaduto nel film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Peaky Blinders: The Immortal Man, Tim Roth svela perché non ha mai visto la serie

Articoli correlati

Peaky Blinders: The Immortal Man, il film sequel della serie con Cillian Murphy è su NetflixA quattro anni dalla conclusione della sesta stagione di Peaky Blinders - era l'aprile 2022 - le vicende della famiglia Shelby proseguono nell'atteso...

Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer con Cillian Murphy svela il ruolo di Barry KeoghanDa quando la serie si è conclusa nel 2022, i fan erano ansiosi di sapere come sarebbe proseguita la saga della famiglia Shelby.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Peaky Blinders

Temi più discussi: Peaky Blinders: The Immortal Man, il cast del film con Cillian Murphy; Peaky Blinders: The Immortal Man, la recensione; Peaky Blinders: The Immortal Man: cosa racconta il trailer sul film; Peaky Blinders: The Immortal Man, quando esce in Italia il film che riporta Tommy Shelby su Netflix.

Peaky Blinders: The Immortal Man, Cillian Murphy rivela cosa pensa davvero del taglio di capelli di Tommy amato dai fanSin da principio, Cillian Murphy ha sfoggiato un taglio di capelli divenuto iconico agli occhi dei fan di Peaky Bliders: ma cosa ne penserà l'attore? comingsoon.it

Peaky Blinders: The Immortal Man è un commovente saluto alla serie e ai suoi personaggiCon un taglio ancora più dolente delle serie, il film Netflix segna l'epilogo (definitivo?) delle avventure di Tommy Shelby e della sua banda ... iodonna.it

Tutto quello che sappiamo sul film di Peaky Blinders, The Immortal Man #PeakyBlinders #TheImmortalMan #jm #netflixitalia #screenweek facebook

Peaky Blinders - The Immortal Man, la recensione. del film Netflix x.com