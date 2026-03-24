Empoli, 24 marzo 2026 – Sospesa dal lavoro per tre giorni con relativa decurtazione dallo stipendio della spettante retribuzione. Ma dopo circa un anno la collaboratrice scolastica punita è riuscita a dimostrare la propria innocenza e quindi a fare annullare la sanzione disciplinare che le era stata inflitta. La donna, in servizio come dipendente a tempo indeterminato all’interno di una scuola di Empoli, era stata condannata a seguito di un procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti sulla base della relazione del dirigente scolastico dell’istituto. La Contestazione e i Fatti. Alla lavoratrice veniva di fatto contestato di aver avuto una condotta aggressiva nei confronti di una docente durante l’orario scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Custode aggressiva con la prof, il preside la sospende: “Mi ha puntato il dito contro”. Ma lei fa ricorso (e lo vince)

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