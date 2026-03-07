Esclusa dal premio aziendale perché in maternità | Non è valutabile Fa ricorso e vince | perché è discriminazione

Un’operatrice socio-sanitaria è stata esclusa dal premio di produttività mentre era in maternità ed è ricorsa in tribunale. Il tribunale di Taranto ha stabilito che la sua esclusione costituisce discriminazione e ha ordinato il riconoscimento del premio. La decisione si basa sulla considerazione che la maternità non può essere motivo di penalizzazione economica.

La maternità non può trasformarsi in una penalizzazione economica. Con queste parole il tribunale del lavoro di Taranto ha chiuso il caso di un’operatrice socio-sanitaria esclusa dal premio di produttività mentre era in congedo obbligatorio per maternità. Nel 2024, la donna era stata prima posta in interdizione anticipata per gravidanza e poi in congedo obbligatorio, ma al momento della valutazione annuale la sua performance era stata classificata come «non valutabile». E quindi, di fatto, l’Asl l’aveva esclusa dal premio. Assistita dall’avvocato Mario Soggia, la dipendente ha presentato ricorso e la giudice Maria Leone ha stabilito chiaramente che la condotta dell’azienda era discriminatoria. 🔗 Leggi su Open.online

