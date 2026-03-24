In una recente inchiesta si analizza come la Slovenia sia diventata un esempio di hybrid warfare, con una campagna elettorale segnata da operazioni sotto copertura. Sono emersi casi di investitori fittizi, incontri segreti in hotel di lusso e registrazioni video clandestine, utilizzati come strumenti nel conflitto politico. La situazione solleva questioni sull’uso di tattiche non convenzionali nel panorama elettorale.

Una campagna elettorale trasformata in un campo di operazioni sotto copertura, dove investitori inesistenti, incontri in hotel di lusso e video registrati di nascosto diventano strumenti di lotta politica. È questo quanto emerge dalla denuncia del governo sloveno, secondo cui una società privata israeliana avrebbe tentato di influenzare le elezioni legislative tenutesi la scorsa domenica nel Paese. Secondo le autorità di Lubiana, due operativi legati alla società di intelligence privata Black Cube (società già nota per operazioni controverse condotte per clienti privati) sarebbero arrivati in Slovenia già nel dicembre 2025, con il compito di delegittimare il Freedom Movement, partito di governo guidato dal premier Robert Golob. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Slovenia come laboratorio dell’hybrid warfare? Il caso Black Cube

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