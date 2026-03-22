Cos’è Black Cube e perché si parla di intelligence privata nelle elezioni in Slovenia
Black Cube è una società di intelligence privata creata da ex agenti israeliani che sta attirando l’attenzione in Slovenia per le accuse di aver interferito nelle recenti elezioni. La società svolge attività di raccolta di informazioni e ha coinvolgimenti che generano discussioni sul ruolo delle strutture private nelle campagne elettorali. Il caso evidenzia come queste organizzazioni possano influenzare i processi politici in modo non ufficiale.
La società di intelligence privata fondata da ex agenti israeliani è al centro di accuse di interferenze elettorali in Slovenia: come funziona e perché il caso riporta l’attenzione sul ruolo di queste strutture nelle campagne elettorali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Contenuti e approfondimenti su Black Cube
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