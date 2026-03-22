Cos’è Black Cube e perché si parla di intelligence privata nelle elezioni in Slovenia

Black Cube è una società di intelligence privata creata da ex agenti israeliani che sta attirando l’attenzione in Slovenia per le accuse di aver interferito nelle recenti elezioni. La società svolge attività di raccolta di informazioni e ha coinvolgimenti che generano discussioni sul ruolo delle strutture private nelle campagne elettorali. Il caso evidenzia come queste organizzazioni possano influenzare i processi politici in modo non ufficiale.