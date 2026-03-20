In Slovenia, l’agenzia privata israeliana Black Cube è stata coinvolta in attività legate alle elezioni, secondo quanto riportato. La presenza di questa agenzia si inserisce in un quadro di operazioni di guerra ibrida, che coinvolge anche bot e troll provenienti dalla Russia, attivi durante il periodo elettorale nel Paese. La questione ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico e politico europeo.

La guerra ibrida ha una nazionalità sola, almeno nel dibattito europeo. Si chiama Russia. I bot di Mosca, le fabbriche di troll nelle settimane calde del voto. Non è sbagliato, ma è selettivo. E la selettività, quando riguarda le democrazie, non è mai innocente. Il 22 dicembre 2025 un jet privato atterra a Ljubljana, Slovenia. A bordo ci sono Dan Zorella, ceo di Black Cube, e Giora Eiland, già capo del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano. I dati di tracciamento voli ricostruiscono un incontro di circa due ore alla sede del Partito Democratico Sloveno di Janez Janša. Tre dei quattro visitatori ripartono per Roma quella sera. Lo stesso aereo era già stato a Ljubljana a novembre e tornerà a febbraio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Black Cube in Slovenia, l’agenzia privata israeliana che spunta dietro le quinti delle elezioni in un Paese Ue

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