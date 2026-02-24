Con il cappello in mano al circo di Donald Trump | la politica estera dell'Italia di Meloni è tutta qui

Donald Trump ha visitato il circo di Meloni, provocando reazioni tra i politici italiani. La presenza dell’ex presidente ha acceso discussioni sulla distanza tra l’Italia e gli alleati europei. La manifestazione si è svolta davanti a centinaia di spettatori, con un clima acceso e molte polemiche. La visita ha evidenziato le tensioni tra la linea ufficiale del governo e le posizioni di Trump, lasciando aperte molte domande sulla politica estera del nostro Paese.

Giorgia Meloni continua a raccontare la favoletta dell'unità dell'Occidente, fingendo di non vedere che a scavare un solco fra Europa e Stati Uniti è stato il suo mentore Donald Trump. E costringendo il povero Tajani all'ennesima figura barbina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia”

Tre cardinali statunitensi contro Donald Trump e la politica estera Usa: “Si incoraggiano politiche distruttive”Tre cardinali statunitensi hanno criticato la politica estera degli Stati Uniti sotto Donald Trump, evidenziando come la loro azione si sia ridotta a posizioni partigiane.

