Un sito online pubblica in tempo reale i nomi, i cognomi e le foto degli agenti dell’Ice, l’agenzia di frontiera statunitense, dopo che la loro identità era stata finora nascosta. La lista, che include anche dettagli sui loro incarichi specifici, si diffonde rapidamente sui social, suscitando preoccupazione tra le organizzazioni per i diritti umani.

Ice List Il sito, che a inizio anno contava circa 2mila nomi, ha registrato un picco di attenzione solo di recente, quando si è diffusa la notizia di un attacco hacker Un sito aggiornato in tempo reale con nomi, cognomi e foto dei famigerati agenti dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia statunitense per l’immigrazione, e un’enorme quantità di informazioni esiste da quasi un anno. Eppure Ice List, che a inizio anno contava circa 2mila nomi, ha registrato un picco di attenzione solo di recente, quando si è diffusa la notizia di un attacco hacker al sito, poche ore dopo la pubblicazione delle identità di 4. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nome, cognome e foto: una lista svela i volti degli agenti di Trump

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Nome, cognome e foto: una lista svela i volti degli agenti di Trump; 11 febbraio 2026 – INAF celebra la giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza: le donne del nostro osservatorio – INAF Osservatorio Astronomico di Brera; Il ghostatore seriale; Bacio più originale: un concorso fotografico e romantico al museo della lettera d’amore.

Dopo lo stupro, il linciaggio in rete con tanto di nome, cognome e foto. SperoDopo lo stupro, il linciaggio in rete con tanto di nome, cognome e foto. Spero ti stuprino veramente così sai cosa vuol dire! Incolpare un ragazzo così perché fa comodo! Rovinare la faccia a lui e ... ilgazzettino.it

Salvini: Foto di mio figlio con nome e cognome. Contro Carta Treviso(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2019 Salvini: Foto di mio figlio con nome e cognome. Contro Carta Treviso La conferenza stampa del ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo ... affaritaliani.it

Il pericolo numero uno di questa Inter per Zambrotta porta il nome ed il cognome di Federico Dimarco Numeri pazzeschi, è lui il giocatore più decisivo del Fantacalcio facebook

Nome: Arianna. Cognome: Fontana. Segni particolari: FENOMENO! 12 medaglie olimpiche. NESSUNO COME LEI. #ItaliaTeam @fisg_it @milanocortina26 #MilanoCortina2026 x.com