La prima ministra Socialdemocratica spera di sfruttare i consensi recuperati opponendosi a Trump sulla Groenlandia, ma non è detto sia abbastanza Martedì in Danimarca ci sono le elezioni. La prima ministra Mette Frederiksen, dei Socialdemocratici, le ha convocate in anticipo di sette mesi rispetto alla scadenza della legislatura, con un obiettivo preciso: provare ad approfittare dell’aumento dei consensi che ha guadagnato grazie alla contrapposizione risoluta alle minacce di Donald Trump di annettere la Groenlandia, l’enorme isola che fa parte del Regno di Danimarca. In questo senso, Frederiksen ha fatto una scommessa. Frederiksen è in carica dal 2019, cosa che la rende una dei leader europei più longevi, e ha anche reali possibilità di essere rieletta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La scommessa di Mette Frederiksen alle elezioni anticipate in Danimarca

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