Elezioni anticipate in Danimarca

In Danimarca, le elezioni anticipate sono state annunciate dalla prima ministra, appartenente al partito socialdemocratico. La decisione arriva in un momento di tensioni politiche e di cambiamenti nel panorama nazionale, spingendo i cittadini a prepararsi per un nuovo voto. La situazione politica si evolve rapidamente, e si attende di capire come questa scelta influenzerà il futuro del paese.

Danimarca La prima ministra danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, ha annunciato elezioni anticipate per il 24 marzo, sette mesi prima della scadenza costituzionale Il Partito socialdemocratico sta infatti risalendo nel gradimento: un recente sondaggio di Voxmeter per l'agenzia di stampa danese Ritzau gli attribuisce il 22,1% del gradimento. Sebbene sia in calo rispetto al 27,5% delle elezioni del 2022, si tratta di un aumento significativo rispetto al minimo del 18% registrato prima dello scoppio della crisi in Groenlandia, su cui il presidente Usa non intende mollare la presa.