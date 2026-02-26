Perché la prima ministra danese Mette Frederiksen ha indetto elezioni anticipate

La prima ministra danese ha deciso di convocare elezioni anticipate, una scelta che cambia gli equilibri politici del paese. La decisione arriva in un momento di tensioni e questioni irrisolte all’interno della sua amministrazione. Questa mossa apre una nuova fase per il panorama politico danese, lasciando spazio a molte ipotesi sul futuro e sulle possibili conseguenze.

Si terranno il 24 marzo. La premier vuole capitalizzare il consenso guadagnato grazie alla decisa opposizione alle rivendicazioni di Trump sulla Groenlandia. La prima ministra danese Mette Frederiksen, leader dei Socialdemocratici che dal 2022 guida un governo di coalizione, ha indetto elezioni anticipate. Si terranno il 24 marzo: il termine della legislatura è tra meno di un anno e il voto era previsto entro il 31 ottobre. La decisione di anticipare le elezioni è dovuta all’aumento di popolarità che Frederiksen e il suo partito hanno riscosso – almeno nei sondaggi – per il modo deciso in cui sono state gestite le rivendicazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

