La Ruota della Fortuna me ne vado | Samira Lui spiazza Gerry Scotti

Durante una puntata di La Ruota della Fortuna su Canale 5, si è verificato un momento inaspettato tra Samira Lui e Gerry Scotti. La valletta, nota per il suo ruolo di assistente del conduttore, ha coinvolto il pubblico con una frase che ha attirato l’attenzione, dimostrando la sua spontaneità. Un episodio che ha suscitato interesse tra gli spettatori, evidenziando la naturalezza e la simpatia che caratterizzano il suo modo di essere in trasmissione.

Simpatico siparietto tra Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna su Canale 5. La valletta, o meglio braccio destro del conduttore, da quando è approdata sul piccolo schermo è sempre stata molto apprezzata dal pubblico. Tanto che si vocifera di una sua partecipazione alla prossima edizione del festival di Sanremo come co-conduttrice di Carlo Conti. La voce, però, è già stata smentita. Ed è proprio su questo che hanno giocato lei e Gerry in tv. Durante la puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 3 gennaio, al momento del triplete dal titolo "Ti Saluto", dopo che Samira ha letto il tema della manche, Gerry l'ha subito incalzata chiedendole: "Ciao.

