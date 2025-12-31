Il 30 dicembre, in un episodio del programma televisivo, Gerry Scotti ha interagito con Samira Lui e la band, offrendo intrattenimento durante le festività. La puntata ha visto momenti di leggerezza e confronto tra i protagonisti, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Queste trasmissioni continuano a rappresentare un appuntamento fisso per molti spettatori, contribuendo a mantenere viva l’atmosfera di festa e di intrattenimento a fine anno.

Il “programma delle meraviglie” è andato in onda il 30 dicembre: Gerry Scotti non è andato in vacanza e insieme a Samira Lui e alla band sta tenendo compagnia agli spettatori durante le feste. Come di consueto, Scotti ha accolto Samira in studio definendola la sua “ineffabile compagna di lavoro”. Il feeling tra loro è tra i motivi per cui La Ruota della Fortuna ha avuto tanto successo negli ultimi mesi, anche se Affari Tuoi, condotto da De Martino, ha recuperato terreno. La Ruota della Fortuna, come è andata la puntata del 30 dicembre. A dare inizio alla puntata sono Gerry Scotti e Samira Lui, che come sempre scambiano qualche chiacchiera prima di passare al gioco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punge Samira Lui sul minidress

