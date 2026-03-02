Ricerca clinica e innovazione | l’Asl Toscana nord ovest traccia il bilancio con oltre 100 studi oncologici attivi

L’Asl Toscana nord ovest ha attualmente oltre 100 studi clinici attivi nel campo oncologico, rafforzando la sua presenza nel settore della ricerca scientifica territoriale. La struttura si occupa di condurre e monitorare progetti di ricerca innovativi, coinvolgendo professionisti e pazienti in diverse fasi degli studi. Questa attività rappresenta un importante impegno nel settore sanitario locale e nazionale.

Un euro investito ne fa risparmiare tre al Servizio Sanitario Nazionale: tutti i vantaggi finanziari delle nuove terapie erogate a titolo gratuito dai promotori PISA – L'Azienda Usl Toscana nord ovest consolida il proprio posizionamento nel panorama della ricerca scientifica territoriale. La recente istituzione di una Struttura complessa dedicata alle Sperimentazioni cliniche, inserita direttamente sotto lo staff della Direzione, formalizza la volontà dell'ente di affermarsi come polo d'eccellenza, puntando sull'innovazione terapeutica e sull'accesso precoce alle cure. Il fulcro operativo di questo percorso è rappresentato dal Dipartimento oncologico aziendale, diretto da Giacomo Allegrini.