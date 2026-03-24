di Cristina Degliesposti BOLOGNA Se il senso civico avesse residenza, questa starebbe di certo tra Piacenza e Rimini. Nessuno ha fatto meglio dell’ Emilia-Romagna, prima in Italia con il 66,67% di affluenza alle urne. E questo al di là dell’esito referendario. Nella provincia di Bologna si registra il dato più alto del Paese, con il 70,26% di cittadini ai seggi. Altra cosa è il risultato: il No domina, anche se non ovunque. A Bologna i contrari alla riforma raggiungono il 68,19%, nel Reggiano, a Fabbrico, la percentuale diventa addirittura bulgara: 72,95%. Il fronte del Sì dilaga, conquistandole, le province di Piacenza e Ferrara – ma non, ad esempio, il comune estense – ufficialmente novelli avamposti del centrodestra in Emilia-Romagna, in una consultazione politicizzata fin dal primo vagito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La regione con più affluenza d’Italia. Il Sì vince solo a Piacenza e Ferrara

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