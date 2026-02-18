L’emozione della vita Cavriglia sbarca a Cortina

Gaetano Fresa di Cavriglia ha deciso di dedicarsi ancora di più alla causa delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un impegno che nasce dalla sua passione per lo sport e la solidarietà. Dopo aver portato la fiamma olimpica e aver corso la maratona di Parigi, il 41enne si è unito come volontario al Team26, lavorando alla gestione della pista di pattinaggio di Assago. La sua presenza in questa grande manifestazione rappresenta un passo importante nel suo percorso personale.

di Marco Corsi Dopo aver portato la fiamma olimpica e corso nella maratona di Parigi, Gaetano Fresa aggiunge un nuovo capitolo al suo percorso sportivo e solidale: il 41enne di Cavriglia è tra i volontari delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, inserito nel Team26 e assegnato alla venue di Assago, la Milano Ice Skating Arena. Qui opera come Event Service Volunteer nelle giornate dedicate alle gare di pattinaggio di figura e short track, occupandosi di accoglienza e gestione del pubblico: controllo biglietti, regolazione dei flussi in entrata e in uscita, indicazioni sui settori e sui posti a sedere, assistenza e supporto alle persone con disabilità.

